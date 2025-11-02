Россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

Начинать подготовку новогоднего стола лучше еще в ноябре, чтобы избежать лишних трат. Первым шагом должно стать планирование новогоднего меню.

Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

«Составляем список тех блюд, которые вы точно хотите приготовить. Акцент желательно сделать на простых и сравнительно недорогих рецептах...», — приводит слова Продановой интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она отметила, что лучше сделать несколько качественных, чем много достаточно заурядных салатиков

Проданова расказала, что следует использовать одни и те же продукты в разных блюдах. Например, картофель может стать гарниром и ингредиентом для оливье или селедки под шубой, а курицу или колбасу можно подать как нарезку и добавить в салаты. Эксперт призвала отказаться от готовых блюд и нарезок — их стоимость значительно выше домашних аналогов.

Помимо этого, экономист посоветовала покупать нескоропортящиеся продукты и напитки в ноябре, пока цены ниже и нет предновогоднего ажиотажа. Снизить нагрузку на бюджет поможет распределение меню между гостями: пусть каждый принесет свое фирменное блюдо, добавила экономист.