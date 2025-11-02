Эксперт рассказала, насколько за год подорожал бутерброд с икрой

Традиционный новогодний бутерброд с красной икрой за год стал значительно дороже, особенно в северных регионах страны, где его цена взлетела на 25-50%. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Life.ru.

Как пояснила эксперт, главная причина резкого роста – подорожание самого деликатеса. Килограмм лососёвой икры за год вырос с 6,9 до 9,4 тыс. рублей, а в Мурманской области его стоимость достигла 12,1 тыс. рублей.

«За год стоимость бутерброда в Архангельской области выросла на 27%, в Мурманской – на 50,4%», – отметила Лебединская.

На текущий момент среднероссийская цена одного бутерброда достигла 155 рублей. Дороже всего он обходится жителям Мурманской области (196 рублей), а наиболее доступным остаётся в Чукотском автономном округе (117 рублей).

Эксперт также предупредила, что в преддверии новогодних праздников бутерброд с икрой может подорожать еще на 7-9%, поскольку потребители традиционно меньше экономят на праздничных закупках.

