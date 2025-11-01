Назван самый выгодный срок для вклада

В России в настоящее время выгодно открывать вклады сроком до полугода, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По его словам, ставки по банковским вкладам сегодня превышают инфляцию более чем вдвое. Он добавил, что на срок три – шесть месяцев банки предлагают до 16% годовых, что позволяет заработать около 7-8 тыс. рублей процентов с 100 тыс. руб. за полгода.

Финансист отметил, что популярность набирают вклады, привязанные к ключевой ставке Банка России. Он уточнил, что эти депозиты позволяют получать доходность, которая изменяется в зависимости от решения ЦБ.

Средняя ставка по вкладам в российских банках упала

Балынин напомнил, что финансовые организации предлагают также заводить накопительные счета со ставками от 9 до 16% годовых, и возможностью изменения условий в любой момент.

В случае открытия накопительного счета следует внимательно изучить условия договора, констатировал эксперт.