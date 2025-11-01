Экономист оценил шансы россиян на возврат средств со счетов в ЕС

Россияне смогут вернуть деньги со счетов в банках Евросоюза только при смене гражданства. Об этом News.ru заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он указал, что в прошлом тактика европейских регуляторов состояла в заморозке счетов и операций с целью психологического и финансового влияния на россиян.

«Прошло достаточно много времени, и сейчас в рамках нового пакета санкций ЕС перешел к более серьезной тактике. Существует высокая вероятность того, что счета уже не разморозятся. Вернуть средства будет возможно только в каких-то специальных правовых режимах, например при смене гражданства», — считает Бархота.

По его словам, большинство россиян, использовавших счета в европейской юрисдикции, уже давно получили вид на жительство в странах Евросоюза, поэтому ужесточение мер затронет лишь незначительное число граждан, которые все еще сохраняют паспорта РФ.

Ранее сообщалось, что европейский банк Revolut начал массово блокировать счета российских клиентов. При этом новые ограничения в первую очередь коснулись тех, кто постоянно проживает на территории стран ЕС на основании долгосрочных виз или видов на жительство.