Эксперт рассказала о последствиях для тех, кто не оплатит налоги до 1 декабря

Эксперт рассказала о том, какие последствия ждут россиян, не успевших оплатить налоги до 1 декабря. Об этом сообщает News.ru.

Доцент кафедры налогового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Светлана Завитова заявила, что до 1 декабря необходимо оплатить транспортный, земельный и имущественный налоги за 2024 год. В ином случае неплательщика ждут штрафы и ограничения. Кроме того, за каждый день просрочки будут начисляться пени.

«Если вовремя не оплатить налог, то с 2 декабря начнут начислять пени за каждый день пропуска срока оплаты вплоть до момента полного погашения задолженности. <…> Неумышленная неуплата либо недоплата налога влечет наложение штрафа в размере 20% от суммы налога. А если физическое лицо уклонилось от уплаты налогового сбора умышленно, то штраф составит уже 40% от суммы налога», — заявила она.

Завитова также добавила, что задолженность необходимо погасить в течение полугода, иначе налоговая служба начнет судебное взыскание. Еще одной мерой воздействия на неплательщика может стать ограничение на выезд за границу, особенно если долг превышает сумму в 30 тысяч рублей.