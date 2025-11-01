Они продолжатся не только в 2026 году, но и в ближайшие 5-10 лет, заявил IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин.

«Исследования подтверждают тренд: осенью 2025 года в полтора раза больше компаний планировали снизить численность персонала (12% против 8% годом ранее)», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

"Ведомости": 55% уволившихся IT-специалистов в России попали под сокращение

Среди причин Гизатуллин выделил автоматизацию бизнес-процессов и внедрение искусственного интеллекта, спрос на аналитиков, а не на линейный персонал, экономическую неопределённость и снижение затрат. Кроме того, воздействует смена моделей труда: удалёнка, гибрид, проектная организация работы — это смещает акцент с «числа людей в офисе» на «качество и ценность каждого».