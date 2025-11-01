Два типа кредитов станут менее доступными: кого это коснется

Банк России объявил о новом этапе ужесточения макропруденциальных лимитов по рисковым кредитам. С первого квартала 2026 года доля ипотечных займов на индивидуальное жилищное строительство с повышенным риском будет ограничена 20%, против 25% в четвертом квартале 2025 года.

Также с 2026 года регулятор снизит лимиты по нецелевым кредитам под залог недвижимости. Доля кредитов, выданных заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80%, не должна превышать 15% портфеля, а при ПДН от 50% до 80% — 20%.

«В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов (займов) соответственно», — сообщили в ЦБ.

По данным регулятора, сегменты ИЖС и нецелевых кредитов традиционно отличаются высокой долей заемщиков с повышенной долговой нагрузкой, что увеличивает риск просрочек.