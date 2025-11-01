Назван самый подорожавший товар в мире

В октябре текущего года мировые товарные рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику, где кобальт возглавил рейтинг наиболее подорожавших активов, а апельсиновый сок стал самым дешевеющим товаром. Согласно анализу РИА Новости данных международных бирж, стоимость кобальта, критически важного для производства аккумуляторов и металлургии, выросла на 28,5% за месяц.

Среди промышленных металлов значительный рост показали палладий (+15,8%) и литий (+9,5%). В сельскохозяйственном секторе лидерами роста стали соя (+8,2%), кофе робуста (+7,3%) и арабика (+3,8%). На энергетическом рынке выделился природный газ в США, подорожавший на 19,4%, за которым следуют дизельное топливо (+7,6%) и топочный мазут (+6,9%).

На противоположном конце спектра оказался апельсиновый сок, цена на который обвалилась на 23,3%. Значительное снижение также зафиксировано у свинины (-18%) и неодима (-13,4%). Эти данные отражают изменчивость глобальных товарных рынков под влиянием экономических и сезонных факторов.

