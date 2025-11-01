Средняя ставка по вкладам в российских банках упала

За октябрь средняя ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших российских банках опустилась ниже 16 процентов, до 15,91 процента. Об этом со ссылкой на подсчеты финансового маркетплейса «Финуслуги» сообщает РИА Новости.

Максимальная ставка составляет всего 18 процентов, в то время как еще в сентябре она достигала 25 процентов. Снижение зафиксировано в семи банках, в одном — рост, а в остальных банках показатель не изменился.

Вместе с тем максимальная базовая ставка, то есть после истечения промопериода, второй месяц подряд равна 15 процентам. Средняя базовая ставка по вкладам опустилась до 9,51 процента.

В целом средняя ставка по вкладам выросла на всех сроках, кроме трехмесячных. По ним на 31 октября она составила 15,23 процента, по полугодовым вкладам — 14,53 процента, годовым — 13,22 процента.

Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская предложила россиянам поспешить с открытием банковского вклада, поскольку тренд на дальнейшее снижение ключевой ставки выглядит все более очевидным. Вместе с тем в Банке России указывают, что спешить со смягчением денежно-кредитной политики не собирается, поскольку проинфляционные факторы по-прежнему преобладают.