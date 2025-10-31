Россияне начали перекладывать деньги с вкладов

Осенью 2025 года россияне начали перераспределять сбережения: интерес к вкладам снижается, а спрос на жилье растет. По данным ЦБ, в сентябре темпы прироста средств на вкладах достигли минимума за год — 0,1%, или 67 миллиардов ₽.

При этом выдачи ипотечных кредитов и поступления на эскроу-счета увеличиваются, что косвенно подтверждает переход части населения к инвестированию в недвижимость. Об этом заявил замглавы «Дом.рф» Максим Грицкевич в интервью РБК. По его словам, чем дальше будет снижаться ключевая ставка, тем больше будет укрепляться эта тенденция.

По данным Банка России, почти треть банков зафиксировали сокращение депозитов физлиц. Наибольший отток был у ВТБ, Совкомбанка и Газпромбанка. Одновременно россияне увеличивают первоначальный взнос при оформлении ипотеки, чтобы уменьшить размер кредита.

В «Дом.рф» отмечают, что более половины квартир россияне покупают на свои накопления, а не за счет кредитных средств. Потенциально на рынок недвижимости может перейти до 13 триллионов ₽ с депозитов населения, прогнозируют аналитики.