Россиянам предложили неожиданный способ заработать

Финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал «Абзацу», что сейчас есть способ хорошо заработать на неожиданных вещах. Он советует обратить внимание на советские елочные игрушки.

По мнению эксперта, вкладывать деньги в золото сейчас не стоит. Вместо этого он рекомендует обратить внимание на коллекционные елочные игрушки. Аналитик подчеркнул, что данные товары давно не производятся.

Хотя торговля ими не всегда организована, рынок этих игрушек довольно значителен. По словам Разуваева, их стоимость ежегодно увеличивается на 10–15%.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рекомендует использовать в качестве инструмента накопления крупу, такую как гречка. Это может быть особенно актуально, если ее цена в магазинах резко возросла, а у вас есть соответствующие запасы. Также он советует инвестировать средства в коллекционный алкоголь или редкие автомобили.

Где дорого продать советские елочные игрушки

Ранее Росстат сообщил, что рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября.