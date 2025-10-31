Клиенты банков РФ пожаловались на внезапный пересмотр условий кредитов

Клиенты российских банков столкнулись с внезапным пересмотром условий кредитования. Организации без предупреждения увеличивают заемщикам сроки выплат, меняют процентные ставки и размер ежемесячных платежей, что приводит к значительному росту переплаты по ссудам.

«В отдельных случаях кредитные организации без предупреждения пересчитывают график платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, что приводит к росту переплаты по ссуде. Иногда меняют и другие параметры продукта, в том числе ставку. Чаще всего условия меняются после отключения платных пакетов, дававших льготы по кредиту», — передает издание «Известиям».

При этом формально финансовые организации действуют в рамках закона, однако заемщики узнают о последствиях постфактум, а вернуться к прежним условиям практически невозможно.

Отмечается, что кредитная организация вправе вносить изменения соглашение в одностороннем порядке, однако исключительно в ситуациях, предусмотренных законодательством. В частности, при невыполнении клиентом договорных обязательств финансовое учреждение может предусмотреть положение, согласно которому даже минимальная задержка очередного платежа служит основанием для увеличения процентной ставки.