Набиуллина объяснила минус роста зарплат россиян

Низкая безработица в России уже превратилась в дефицит кадров, в результате чего рост зарплат происходит быстрее роста производительности труда. Об этом в четверг, 30 октября, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

© Вечерняя Москва

— Низкая безработица — никто не будет спорить — это абсолютно большое благо. Каждая пара рук у нас при деле и нарасхват. Но в нашем случае низкая безработица переросла уже в дефицит кадров. И мне, честно говоря, сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго, — отметила Набиуллина во время пленарного заседания Государственной думы.

Она добавила, что «ожесточенная конкуренция предприятий» за работников приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда, из-за чего они обесцениваются, передает РБК.

28 октября декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда возрастет до 27 093 рублей. После этого у россиян также увеличатся зарплаты и ряд социальных выплат, в том числе больничные.