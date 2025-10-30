Россияне вошли в пятерку крупнейших любителей золота

Россияне попали в топ-5 стран по объему потребления золота. В третьем квартале текущего года граждане РФ увеличили закупки золота до рекордных за последние пять лет 19,6 тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Россия поднялась на пятое место в мире по объему закупок золота населением, обогнав Иран. Еще три месяца назад она занимала шестую позицию. Наибольший интерес к этому драгоценному металлу в третьем квартале проявили жители Индии, которые приобрели 209,4 тонны золота.

Как сообщалось ранее, россияне в прошлом году приобрели максимальный объем золота с 2013 года и впервые вошли в пятерку в мире по спросу на этот драгоценный металл.

В 2024 году спрос на золото среди граждан России достиг 75,6 тонн, что на 6,2% выше показателя предыдущего года. Это стало максимальным объемом закупок с 2013 года, когда россияне приобрели рекордные 79,7 тонны драгоценного металла. На одного жителя страны приходится 0,52 грамма золота, что на 0,03 грамма больше, чем годом ранее.