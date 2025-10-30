Эксперт объяснил, какая пенсия положена никогда не работавшим россиянам
Даже те россияне, кто никогда не работал, могут рассчитывать на пенсионное обеспечение. Об этом RT рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
По его словам, пенсия по старости положена всем гражданам, однако ее размер ниже, чем в случае с обычной страховой пенсией, которую назначают с учетом трудового стажа и количества пенсионных коэффициентов.
Так, с 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля. При этом фактические выплаты выше - в размере прожиточного минимума, который установлен в том или ином регионе.
Для назначения социальной пенсии по старости следует обратиться с заявлением в Социальный фонд России, добавил Поздняков.