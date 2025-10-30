Некоторые категории трудового стажа в России дают гражданам право на получение повышенной пенсии.

Как правило, этот специальный стаж автоматически учитывается Социальным фондом России при оформлении страховых пенсий, сообщает ИА DEITA.RU.

Однако в некоторых случаях сведения о таком стаже могут отсутствовать в базах данных соответствующих органов, и тогда гражданам приходится самостоятельно подтверждать свои права на надбавки. Об особенностях учета этого стажа и процедуре его подтверждения в интервью порталу PNZ рассказал юрист Сергей Петров.

Одним из наиболее известных примеров такого специального стажа является «северный стаж» — период работы и проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Важно отметить, что повышение пенсии предоставляется не только тем, кто сейчас проживает на Севере, но и тем, кто работал там ранее, независимо от текущего места проживания.

Эта надбавка служит компенсацией тяжелых климатических условий и особых трудовых условий, характерных для данных регионов. Размер повышения определяется с помощью коэффициентов, зависящих от конкретного региона работы и проживания.

Так, самый высокий коэффициент — 2 — установлен для тех, кто работал в отдельных районах Сахалинской области, Камчатского края, республике Саха (Якутия) и на Чукотке. Это означает, что пенсия таких граждан удваивается.

Для работников Норильска и Мурманска-140 коэффициент составляет 1,8, что также обеспечивает существенное увеличение выплат. В некоторых регионах, таких как Якутия и Магаданская область, применяется коэффициент 1,7.

Кроме того, жители и работники многих районов Ханты-Мансийского автономного округа, Забайкальского края, а также областей — Томской, Иркутской, Амурской, республик Бурятия, Карелия, Коми и Красноярский край — получают надбавки в размере 30%.

Для получения права на такую надбавку к пенсии закреплены минимальные требования: в районах Крайнего Севера необходимо иметь минимум 15 лет стажа, а в приравненных к ним местах — не менее 20 лет. Общий трудовой стаж должен составлять минимум 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. С 2024 года введен упрощенный, беззаявительный порядок назначения северной надбавки — автоматическое ее присвоение без обращения граждан.

Однако на практике случаются ситуации, когда такой стаж в базах данных учитывается некорректно или полностью отсутствует. В таких случаях Пенсионный фонд или Социальный фонд не присваивают соответствующий коэффициент, и пенсионер не получает положенную доплату.

Чтобы исправить такую ситуацию, гражданам рекомендуется обращаться в местное отделение Социального фонда России с подтверждающими документами, в первую очередь — с записями в трудовой книжке, подтверждающими работу в районах Северной зоны или приравненных территориях.

Петров подчеркнул, что только при наличии официальных доказательств можно добиться пересмотра решения и учета «северного стажа» в пенсионном деле. Особое внимание он обращает на так называемый «сгоревший» стаж — периоды работы после 2002 года, которые не отражаются в базе данных из-за отсутствия там отчислений работодателя, несмотря на соответствующие записи в трудовой.

В таких случаях гражданам стоит активно защищать свои права, поскольку отказ в учете этого стажа можно оспорить в суде, предоставляя доказательства фактической работы. Судебная практика показывает, что добиться защиты прав на социальные гарантии возможно при правильном оформлении документов и настойчивом отстаивании своих интересов.