Мошенники открыли охоту за номерами банковских карт россиян

Номер кредитной или дебетовой карты считается не полностью конфиденциальной банковской информацией, но при этом он вызывает интерес у мошенников.

Что именно злоумышленники делают с этими данными, объяснила аналитик портала «Банкир.ру» Эряния Бочкина, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, зная только номер карты и не имея CVV-кода, мошенники не могут самостоятельно списать деньги или совершить оплату. Тем не менее, публиковать такие данные всё равно не рекомендуется.

Возможности по проведению операций с помощью лишь номера карты ограничены. С его помощью можно только перевести деньги владельцу карты. Однако злоумышленники могут использовать эту информацию как часть мошеннической схемы.

Например, чтобы в ходе телефонного разговора узнать остальные реквизиты карты или сообщить, что на карту якобы зачислены деньги, которые нужно вернуть, хотя на самом деле никаких средств не поступало.

Поэтому, хотя непосредственно переводы по номеру карты и безопасны, лучше не передавать его посторонним людям и не выкладывать в открытый доступ, например, размещая фотографию карты в интернете, заключила Бочкина.