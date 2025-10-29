Россиянам дали советы по защите денег при онлайн-покупках

Одним из самых эффективных способов защиты средств при совершении онлайн-покупок является использование отдельной банковской карты с небольшим лимитом. Об этом в беседе с News.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Он назвал использование отдельной карты с небольшим лимитом при онлайн-покупках обязательным. При этом пополнять ее стоит именно перед покупкой на нужную сумму. Таким образом, по словам Щербаченко, получится минимизировать финансовые риски в случае мошенничества.

«Проверяйте магазины и URL. Убедитесь, что вы находитесь на официальном сайте, внимательно проверяя адрес. Ознакомьтесь с отзывами других покупателей, подозрительными или странными доменными именами, а также ошибками в тексте на сайте», — добавил он.

Также Щербаченко порекомендовал всегда совершать транзакции только с личных устройств, избегая общедоступных Wi-Fi сетей. Для дополнительной конфиденциальности можно активировать режим «Инкогнито» в браузере.

«Храните электронные чеки и регулярно проверяйте выписки в приложении банка. Если заметите незнакомые операции, немедленно блокируйте карту. Загружайте приложения исключительно из официальных магазинов и избегайте переходов по подозрительным ссылкам», — отметил доцент.

При возникновении подозрений, касающихся безопасности карты, необходимо сразу обратиться в банк для ее блокировки и перевыпуска, заключил он.