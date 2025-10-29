ФНС начнет автоматически списывать транспортный налог

С 1 ноября 2025 года в России заработает новая система взыскания долгов по транспортному налогу. Теперь, если налог не оплачен вовремя, ФНС сможет списывать деньги со счета автовладельца автоматически, без обращения в суд. Об этом сообщают «Автоньюс».

По словам автоюриста Льва Воропаева, изменения последуют следующие:

Налоговая получит право во внесудебном порядке взыскивать задолженности — не только по транспортному, но и по другим налогам.

Если на счету налогоплательщика недостаточно средств, долг могут взыскать за счет имущества, как при обычном исполнительном производстве (за исключением вещей первой необходимости).

При этом, как утверждает автоэксперт Сергей Радько, все уведомления водителям будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах». Далее – алгоритм следующий:

После уведомления у автовладельца будет 30 дней, чтобы оспорить решение налоговой.

Если вы не согласны с суммой или расчетом налога, достаточно подать возражение прямо через «Госуслуги». В этом случае дело все же перейдет в суд.

Если возражений нет, банк просто спишет долг по поручению ФНС.

Фактически, система станет работать по принципу «списания по умолчанию». Поэтому важно не откладывать оплату налогов до последнего дня. Напоминаем, что транспортный налог за 2024 год нужно оплатить до 1 декабря текущего года.