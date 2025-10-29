Володин предложил зачислять пенсию иноагентам на спецсчета

Пенсию иноагентам следует зачислять на специальные счета, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Надо это на спецсчет перечислять... Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам», — сказал Володин.

Ранее СМИ писали, что уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* заработал более 4,8 млн рублей за счёт процентов от вкладов в российских банках.

По данным Telegram-канала SHOT, лидер «Машины времени» продолжает получать пенсию в России в размере около 90 тыс. рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.