Россияне переходят на альтернативные платежи

Каждый второй россиянин за последний год стал реже использовать наличные, показал опрос ВТБ среди 1,5 тысячи жителей крупных городов. Наиболее заметно снижение доли наличных платежей на Урале и в Санкт-Петербурге.

Выбор способа оплаты зависит от суммы покупки. При тратах до 3 тысяч ₽ россияне чаще используют систему быстрых платежей (СБП) или pay-сервисы, а среди молодежи 26–34 лет заметно растет использование биометрии. При крупных платежах свыше 100 тысяч ₽ СБП выбирают в основном клиенты до 35 лет, а pay-сервисы — пользователи 35–44 лет.

Главным фактором перехода на безнал остаются удобство и скорость — об этом сказали 57% респондентов. Для 40% преимуществом стали кешбэк и скидки. Каждый четвертый отмечает возможность расплачиваться без карты в большем числе мест, а 23% ценят безопасность.

Наличные россияне теперь используют в основном для подарков и чаевых — 43% и 28% соответственно. Еще 14% считают, что наличные помогают контролировать расходы и избегать импульсивных покупок.