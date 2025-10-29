В социальных сетях стали появляться публикации от имени онлайн-ретейлера Wildberries с недостоверной информацией о задержании граждан, которые делали заказы на маркетплейсе.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.

"В социальных сетях стали появляться посты с кликбейтными заголовками, в которых говорится о том, что кого-то "задержали за заказы на Wildberries", - говорится в сообщении.

В тексте поста указано, что гражданин якобы был задержан в банке при попытке снять крупную сумму наличных и при задержании он пояснил, что деньги заработал честно, благодаря акции от Wildberries, которая позволяет ежедневно зарабатывать крупные суммы. Далее в посте следует ссылка на несуществующую "акцию".

Любой "дополнительный заработок", предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах, - это риск мошенничества, отметили в компании.

Это ловушка: как мошенники разводят россиян при устройстве на работу

Специалисты советуют не вводить личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверять информацию на официальных ресурсах.