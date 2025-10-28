Цены на продукты сегодня: дорогой хлеб и спрос на колбасу

Банк России заявляет о замедлении инфляции, но потребители столкнулись с ростом цен на базовые продукты. Сервис «Ценозавр» проанализировал для MSK1.RU стоимость стандартной продуктовой корзины из 15 товаров.

Как скорректировались цены за год

За год стоимость продуктовой корзины выросла на 9,1% (178,3 рубля) и сейчас составляет 2136,9 рубля. Помидоры подорожали на 23,7% (266,6 рубля за кг), яблоки — на 17,6% (180,8 рубля за кг), огурцы — на 9,5% (161,4 рубля за кг). Молоко подорожало на 17,4% (101,8 рубля за 900 мл), сливочное масло — на 17% (248,2 рубля за 180 г), подсолнечное масло — на 13,3% (162,6 рубля за л).

Ржано-пшеничный хлеб вырос в цене на 14% (57,3 рубля за 300 г), сахар — на 2,5%, соль — на 6,9%, черный чай — на 5,2%, макароны — на 3,4%. Курятина подорожала на 8,7% (364,6 рубля за кг). Куриные яйца снизились в цене на 8,5% (108,9 рубля за десяток), гречневая крупа — на 3% (97,4 рубля за 800 г), картофель — на 3,4% (57,3 рубля за кг).

По словам доктора экономических наук, профессора, бывшего замминистра сельского хозяйства России Леонида Холода, базовая инфляция в 5% приведет к росту продовольственной инфляции примерно в 1,5 раза из-за высокого спроса на продукты. Цены будут расти постепенно, особенно перед Новым годом, когда спрос на яйца и вареную колбасу увеличивается.

Как изменились цены на продукты питания за неделю

Согласно данным АБ-Центр, за прошедшую неделю значительно выросли цены на некоторые продукты питания. Среди них выделяются свежие помидоры, которые подорожали на 6%, свежие огурцы — на 3,3%, картофель — на 2,2%, куриные яйца — на 1,5% и белокочанная капуста — на 1,4%. Кроме того, наблюдается рост цен на куриные яйца, мясные консервы для детского питания и репчатый лук.

Снижение цен затронуло рыбу мороженую неразделанную (-0,01%), яблоки (-0,04%), сыр твердый, полутвердый и мягкий (-0,04%), рис шлифованный (-0,1%), смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%), колбасу вареную (-0,1%).

Как изменились цены на продукты питания за месяц

За последний месяц, по данным АБ-Центр, сильнее всего выросли цены на свежие помидоры (+28%), куриные яйца (+8,7%), свежие огурцы (+5,3%), бананы (+4,9%) и куриное мясо (+2,7%). Кроме того, за месяц подорожали картофель (+1,8%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1,7%), свежая белокочанная капуста (+1,5%), хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки (+1,3%), гречневая крупа (+1,2%), пшеничный хлеб и булочные изделия (+1,0%), а также говядина на кости (+0,9%).

За месяц подешевели следующие продукты: масло сливочное (-0,1%), рис шлифованный (-0,3%), маргарин (-0,4%), баранина на кости (-0,5%), свёкла столовая (-0,9%), сахар-песок (-1,9%), лук репчатый (-2,6%), яблоки (-3,2%), морковь (-3,2%).

ЦБ о периоде высокого роста цен

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ нацелен на скорейшее завершение периода ускоренного роста цен, не допуская при этом ущерба для экономического потенциала страны, передает «Интерфакс». В ходе выступления в Государственной думе она отметила, что все действия регулятора по ключевой ставке направлены на достижение этой цели. При этом, по ее словам, необходимо избегать чрезмерного охлаждения экономики.