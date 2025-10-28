ЦБ раскрыл долю размороженных активов российских инвесторов

К настоящему времени примерно половину замороженных с 2022 года активов российских инвесторов удалось разблокировать. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Работа по этому вопросу продолжается, несмотря на все сложности, отметила руководитель регулятора. Ряд российских инвесторов уже получили свои заблокированные средства различными способами, пояснила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Многие аспекты в решении этой проблемы не зависят от российской стороны, добавила глава ЦБ. Подобное обстоятельство делает работу над получением отечественными инвесторами заблокированных средств «очень сложной». Несмотря на это, дискуссии по данному вопросу продолжаются, констатировала Набиуллина.

В августе 2025 года стало известно о разрешении руководства Центробанка использовать денежные средства со спецсчетов типа «С» для проведения сделок по обмену заблокированными активами с российскими резидентами. Таким образом, резидентов из недружественных стран наделили правом передавать в рамках таких сделок россиянам права собственности на бумаги, замороженные в России, получая в обмен заблокированное за границей имущество.

До начала боевых действий на Украине подавляющая часть зарубежных инвестиций на российском рынке акций находилась на УК западных стран. На долю США приходилось 45 процентов, Великобритании — 25 процентов, стран континентальной Европы — 25 процентов. После февраля 2022 года большая их часть оказалась заблокирована, как и вложения российских инвесторов на Западе. С тех пор продолжается работа над обменом, полностью решить эту проблему не удалось до сих пор.