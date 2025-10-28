Игроки российского банковского сектора, не входящие в 20 наиболее крупных компаний, столкнулись с серьёзными финансовыми трудностями.

За этот год их совокупные убытки достигли внушительного объёма — примерно 230 миллиардов рублей. Об этом пишут «Известия», передаёт ИА DEITA.RU.

О том, что сложившаяся ситуация свидетельствует о системной нестабильности и сложной ситуации на рынке, рассказали эксперты банковского сектора. Как объяснили специалисты, одним из наиболее важных факторов, который негативно сказался на финансовом состоянии многих российских банков, стала высокая задолженность бизнеса и населения.

Ситуация стала заметно ухудшаться ещё в конце 2024 года, когда Центральный банк России начал повышать размер ключевой ставки. После этого, в период с декабря прошлого года по июль нынешнего, ставка рефинансирования долгие месяцы находилась на запретительном уровне, когда количество людей и компаний, которые могут позволить себе взять займ, резко снизилось.

В этой связи, банки стали испытывать больше проблемы с прибыль, ибо на фоне высоких ставок мало кто мог оформить у них кредиты. При этом, доходность по депозитам продолжала оставаться высокой и банкам приходилось выплачивать вкладчикам солидные дивиденды. Так что выручка финансовых учреждений снизилась примерно до 150 миллиардов рублей в месяц, что значительно меньше тех показатель, которые были годом ранее.

В конечном итоге в списке убыточных российских банков оказалось 68 организаций из их общего количества в 306 штук, что и вызвало беспокойство экспертов. Проблемы, с которыми столкнулись кредитные учреждения, начали сказывать и на заёмщиках. Из-за того, что люди потеряли возможность рефинансировать свои займы, они стали массово накапливать долги перед банками. Это привело к накоплению недоимки по потребкредитам в 1,5 триллиона рублей.

Объём просроченной задолженности граждан достиг в этом году своего исторического пика, отмечают эксперты. Теперь для того, чтобы снизить риски и не истощать свои резервы, банки вынуждены ещё сильнее ужесточать условия выдачи займов. Усугубление этой ситуации может напрямую сказаться и на заёмщиках. Всё дело в том, что, в случае расширения возникших проблем, многие банки начнут попросту закрываться.

Тогда те граждане, которые хранят в них свои деньги, столкнутся с тем, что какая-то часть их средств, выходящая за лимит гарантированной застрахованной суммы в 1,4 миллиона рублей, окажется либо «заморожена» до её возвращения по суду, либо передана другому банку, который решит купить разорившегося конкурента. Процесс, так называемой, «санации» банков в последнее время начал набирать свои обороты.

О том, что денежные власти России намерен и дальше оздоравливать банковский сектор страны путём отъёма лицензии у неэффективных банков, уже неоднократно заявляла глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Так что тем заёмщикам, которые держат свои деньги в мелких региональных банках, есть смысл всерьёз задуматься над тем, чтобы заблаговременно переместить свои сбережения в более надёжную организацию.