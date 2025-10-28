Россиянам назвали новый срок получения платежек ЖКУ

С 1 марта 2026 года в России изменятся даты оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Новые сроки получения квитанций и внесения денег назвала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова, пишет «Прайм».

Сейчас оплатить ЖКУ нужно до 10 числа месяца, который следует за истекшим.

«С 1 марта 2026 года плату нужно будет вносить до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — рассказала эксперт.

То есть уже за март платежи нужно будет внести до 15 апреля, пояснила Леонова.

Сами платежки тоже будут приходить позже — не 1-го числа, а 5-го числа каждого месяца, добавила доцент. Леонова пояснила, что новые правила нужны для того, чтобы у россиян накапливалось меньше пеней за просрочку платежей. Это связано с тем, что многие получают аванс по заработной плате как раз до 15 числа.

Ранее в России задумали массово перейти на электронные платежки за ЖКУ. Поправки собираются внести в Жилищный кодекс РФ для создания единой цифровой платформы в сфере ЖКХ на базе ГИС ЖКХ. Электронные версии платежек будут публиковать в ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги». В Минстрое заявили, что новый способ оплаты ЖКУ должен повысить безопасность получения гражданами платежных документов.