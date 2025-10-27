Часть россиян досрочно получат январские пенсии

Россиянам, получающим пенсии на банковские карты, выплаты за январь будут осуществлены досрочно – в конце декабря, заявил ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков.

По его словам, гражданам в декабре выплатят две пенсии – декабрьскую и январскую.

"У нас в этом году 12 дней выходных, поэтому сумма авансирования за январь будет больше, чем в прошлом году", – уточнил он.

Министр отметил, что почтовые отделения также получат средства на выплату пенсий в декабре, однако разносить средства получателям начнут по обычному графику – с 3 января 2026 года.

Ранее стало известно, что некоторые московские пенсионеры досрочно получат выплаты в ноябре. Изменения в графике связаны с празднованием Дня народного единства.

В России заработает новый порядок начисления пенсий

Основные изменения затронут граждан, чьи платежи запланированы на 3 и 4 ноября – средства они получат 1-го числа. Следующие выплаты будут осуществляться по графику.