Россиянам объяснили, как получить полную пенсию

Депутат Госдумы Алексей Говырин призвал в беседе с RT граждан внимательнее подходить к процедуре назначения пенсии и не ограничиваться подачей одного заявления.

По его словам, одновременно с заявлением о назначении пенсии стоит направить в Социальный фонд России (СФР) отдельное обращение с просьбой уточнить, какие периоды стажа и суммы заработка учтены при расчёте, а также запросить список документов, которые можно представить дополнительно.

Говырин подчеркнул, что такой шаг имеет юридическое значение: экземпляр заявления с подписью сотрудника фонда станет доказательством своевременного заявления прав. Если позже выяснится, что СФР допустил ошибки и перерасчёт произведён только с начала следующего месяца, пенсионер сможет взыскать недоплаченные суммы за весь период с момента назначения пенсии.

По словам парламентария, судебная практика показывает, что суды поддерживают пенсионеров, если фонд не разъяснил порядок подтверждения стажа и заработка.

При наличии официально принятого заявления ответственность за ошибки ложится на СФР, а закон предусматривает выплату недополученных средств без ограничений по срокам.

«Простое заявление, поданное в момент оформления, может защитить ваш доход на годы вперёд», — отметил депутат.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова отметила, что поддержка многодетных семей — один из важнейших приоритетов государственной социальной политики.