Как изменятся цены на автокредиты после снижения ключевой ставки до 16,5%

Сегодняшнее решение Центрального банка о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 16,5% кажется логичным и ожидаемым шагом, демонстрирующим осторожный подход регулятора к облегчению денежно-кредитной политики.

Такое мнение в беседе с "Автостатом" выразила директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании "Баланс-Платформа" Екатерина Конова.

По ее словам, для рынка автокредитования это означает, что банки, скорее всего, оставят текущие условия без значительных изменений или немного снизят ставки по займам.

Специалист полагает, что медианная стоимость кредитов на новые машины останется в пределах около 10% годовых, учитывая программы государственной поддержки. Для автомобилей с пробегом ставки, вероятно, сохранятся на уровне 22-23%.

Конова заметила, что рынок постепенно восстанавливается, но темпы роста будут умеренными.

