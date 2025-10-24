Удар по кошельку: за какое действие россияне могут получить крупный штраф

За оскорбления в адрес консьержа может грозить штраф в размере до 10 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам собеседника, подъезд, как общественное место, требует уважительного поведения. Повышение голоса допустимо, но оскорбления недопустимы. Если ситуация выходит за рамки допустимого, вступает в силу статья 5.61 КоАП, которая регулирует вопросы унижения чести и достоинства граждан, отметил он.

Размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а в случае публичной ругани может достигать 10 тысяч рублей. Консьерж, который почувствовал себя оскорбленным, имеет право обратиться в полицию или в суд для взыскания морального ущерба в размере от 5 до 20 тысяч рублей.

