Что изменится для россиян в сфере финансов с 1 ноября

В ноябре вступает в силу ряд ранее принятых нормативных актов. Они коснутся выплат пенсий, погашения долгов и введут новые обязанности для брокеров. Разбираемся, что изменится.

Индексация пенсий

Отдельным категориям граждан увеличат пенсии в течение всего ноября [1] . Перерасчет плановый, поэтому иных, кроме перечисленных, групп пенсионеров изменения не коснутся.

Индексация затронет следующие выплаты:

Страховые пенсии для жителей старше 80 лет . Им предусмотрено удвоение фиксированной выплаты, с учетом регионального коэффициента от 1,1 до 1,9, вплоть до 17,8 тысяч рублей.

. Им предусмотрено удвоение фиксированной выплаты, с учетом регионального коэффициента от 1,1 до 1,9, вплоть до 17,8 тысяч рублей. Фиксированная доплата и компенсация для инвалидов I группы . Индексация произойдет аналогично жителям старше 80 лет.

. Индексация произойдет аналогично жителям старше 80 лет. Пенсии для работников летных экипажей и угольной промышленности. Им увеличат выплаты от 2% до 5%, при этом за каждый год работы в этой сфере будет начисляться 1% зарплаты к пенсиям, но учитывается стаж; минимальный для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет.

Социальный фонд России (СФР) автоматически проиндексирует выплаты — ничего дополнительно заполнять не потребуется.

Досрочная выплата пенсий

Некоторым пенсионерам могут сделать выплаты уже 1 ноября, если обычно они их получают 3 или 4 ноября. Срочность связана с праздничными выходными, которые выпадают на эти даты [2] . Все виды пенсий доставят в первый день месяца, в том числе почтой — дополнительную информацию нужно уточнить в местном отделении СФР.

Досудебное списание долгов

Налоговые органы смогут взимать все задолженности, по которым нет споров, без решения суда, согласно № 287-ФЗ от 31.07.2025 [3] . Если человек накопил долги, создающие отрицательное сальдо, когда они больше доходов, тогда его уведомят о скором принудительном списании денег. У него будет 30 дней, чтобы оспорить решение.

Порядок будет следующим:

Должник накопил задолженности, которые превышают его доходы. На ЕНС (единый налоговый счет) придет сообщение о принудительном взыскании средств с конкретным сроком выплаты. Есть 30 дней с момента уведомления, чтобы перевести дело в суд — нужно направить соответствующее заявление. В случае, если должник согласен с процедурой, деньги списывают. Когда их не хватает для взыскание долга, приставы вправе арестовать имущество.

Могут возникнуть ситуации, в которых налоговая взыщет долг ошибочно, даже если должник был не одобрил операцию. Тогда потребуется обратиться в вышестоящие налоговые органы и суд.

Нотариусы будут уведомлять наследников о долгах умерших

Наследникам умерших людей нотариусы будут сообщать о долгах, которые остались у усопших, согласно № 287-ФЗ от 31.07.2025 [4]. Уведомление может быть как электронным, так и прописано в документах.