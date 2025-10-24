В ВТБ объяснили неожиданное повышение ставок в банках

Отечественные банки повысили ставки по вкладам в качестве традиционной акции перед новогодним сезоном. Об этом в пятницу, 24 октября, рассказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

© Вечерняя Москва

По словам представителя финансовой организации, в четвертом квартале года обычно растет спрос на подобные сберегательные продукты, так что такое решение со стороны банков выглядит вполне уместно. При этом он отметил, что это повышение ставок «имеет неаккуратный характер».

— Банки стараются переориентировать основной спрос клиентов на краткосрочные депозиты до шести месяцев, — передает слова Пьянова РБК.

Несколько российских банков недавно объявили о повышении ставок по рублевым вкладам. Так, в ВТБ с 16 октября максимальная ставка по долгосрочным вкладам сроком от шести месяцев до 1,5 года составила 15 процентов.

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев в этом контексте заявил, что краткосрочные сбережения россиянам стоит хранить на банковских депозитах, а для долгосрочных целей подходят облигации федерального займа и золото.