Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

Россияне вправе требовать компенсацию за переполненный мусоропровод в доме. Об этом «Абзацу» напомнил эксперт по ЖКХ Денис Хмелевский.

© Lenta.ru

За состоянием мусоропровода должна следить управляющая компания. Как разъяснил собеседник издания, за ненадлежащее содержание мусоропровода на управляющую компанию накладывается штраф. Как юридическому лицу УК могут выписать штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей, кроме того, должностному лицу, на которого возлагается эта функция, начисляют еще от 5 до 20 тысяч рублей штрафа.

Если квартировладельцы самостоятельно расчищали мусоропровод и вызывали дезинсекторов, то УК обязана возместить им эти убытки. Вдобавок жильцы могут потребовать с обслуживающей организации и моральную компенсацию. Ее размер может достигать 10 тысяч рублей, уточнил эксперт.

Если коммуникации не очищаются регулярно, а из-за скопления отходов в доме расплодились тараканы, собственникам следует зафиксировать это на камеру. Затем необходимо собрать комиссию для составления протокола о нарушении. Документ заполняется трижды, к нему прилагаются фото- и видеодоказательства, и все это направляется в объединенную диспетчерскую службу и жилищную инспекцию.

Ранее в Госдуме предложили накладывать на УК штрафы за недопуск интернет-провайдеров в дома. Сумма может достигать 500 тысяч рублей.