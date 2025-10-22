Клиентов российского пенсионного фонда лишили «Достойного будущего»

Пользователи «Госуслуг», являющиеся клиентами одного из старейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России, «Достойное будущее», начали получать уведомления, свидетельствующие о ребрендинге организации. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет издание «Подъем».

Из названия НПФ пропало слово «достойное», теперь фонд, образованный еще в 1994 году, называется просто «Будущее». Как говорится на сайте компании, изменения произошли в связи с реорганизацией.

Процедуры завершились в середине сентября. В результате АО «НПФ "Достойное БУДУЩЕЕ"» присоединился к АО «НПФ "БУДУЩЕЕ"» и все обязательства — по пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению и долгосрочным сбережениям — перешли к новой структуре. Причина переименования не указана.

Ранее депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предупредил о проблемах балльной системы начисления пенсий. По его словам, молодые россияне при определенных обстоятельствах могут столкнуться с тем, что к моменту их выхода на пенсию выплат не хватит даже на удовлетворение базовых потребностей.