В Росрыболовстве рассказали, что будет с ценами на красную икру к Новому году

Красной рыбы и красной икры, добытой в России в 2025 году, хватит и для внутреннего рынка, и для экспорта, рассказал в беседе с журналистами глава Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты на полях международного рыбопромышленного форума попросили главу ведомства рассказать, как хорошая путина повлияет на цены на икру и рыбу к Новому году.

«Рыбы красной хватит, и икры хватит и для внутреннего рынка, и частично для экспорта. Чем больше предложение, тем ниже цена — должно быть так в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», — разъяснил Шестаков.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года красная икра подешевела— стоимость деликатеса упала с 9,5 тыс. рублей за кг до 9,4 тыс. рублей.

Цена ниже сентябрьского уровня фиксировалась только в декабре 2024 года. Тогда за килограмм икры просили 9,2 тысячи рублей.

В отрасли заметили, что высокая цена на икру была обусловлена тем, что в прошлом году лососевая путина в России оказалась худшей за последние 20 лет — 235 тыс. тонн.

По словам участников рынка, на объемы путины повлияли действия браконьеров, которые перекрыли в Приморском крае реки сетями и мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря.