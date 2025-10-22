Госдума повысила МРОТ до 27 093 рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей с 1 января 2026 года.

Решение принято при рассмотрении правительственного бюджетного пакета инициатив. Ранее, как писала "РГ", первое чтение прошел основной документ - проект бюджета на ближайшие три года.

Глава Минфина ранее напомнил депутатам, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести МРОТ до 35 тысяч рублей в 2030 году. "Она будет выполнена", - уверен Силуанов.

Нынешнее решение о повышении напрямую затронет миллионы работников, чьи зарплаты сейчас находятся на уровне или чуть ниже действующего МРОТ, сказал "РГ" член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Рост минимальной планки автоматически приведет к пересмотру окладов, надбавок и компенсаций, которые рассчитываются в процентах от оклада. В первую очередь это коснется оплаты за ночные смены, сверхурочную работу, выходы в праздничные дни, а также доплат за совмещение должностей", - заявил он.

Поскольку районные коэффициенты и северные надбавки начисляются поверх МРОТ, их итоговая сумма также увеличится. Как пояснил депутат, для работников в северных и приравненных районах повышение МРОТ будет особенно ощутимо - здесь минимальная зарплата с учетом коэффициентов составит от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от региона. Для бюджетных организаций пересмотр окладов потребует дополнительного финансирования, которое уже заложено в расчеты федерального бюджета на 2026 год.

Изменение минимальной оплаты труда влияет не только на зарплаты, но и на ряд социальных выплат.

"При расчете больничных листов закон предусматривает, что, если средний заработок работника меньше МРОТ, для расчета берется минимальная зарплата, - рассказал Говырин. - Это значит, что с нового года увеличится и минимальный размер пособий по временной нетрудоспособности. Аналогичный принцип применяется при выплате пособий по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей - их минимальный уровень определяется как 40 процентов от МРОТ. После повышения минималки такая выплата составит не менее 10 837 рублей в месяц".

Рост минимальной зарплаты, по его словам, повлияет и на удержания, рассчитываемые в процентах от официального дохода, включая алименты. "Поскольку размер удержаний напрямую зависит от заработка, повышение МРОТ приведет к увеличению сумм, направляемых на содержание детей, - сообщил депутат. - Для самих работников рост минимальной оплаты труда станет гарантией того, что даже при неполной занятости или низких окладах они будут получать сумму, соответствующую установленным федеральным стандартам".

В итоге новая величина МРОТ укрепит связь между трудовыми доходами и базовыми социальными гарантиями, улучшив положение тех, кто получает самые низкие зарплаты в стране.