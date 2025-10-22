Минимальный размер пособия по больничному в 2026 году подсчитали

В 2026 году рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) скажется и на повышении минимального пособия по временной нетрудоспособности. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, его процитировало aif.ru.

По словам экономиста, в месяцах с 30 днями (апрель, июнь, сентябрь, ноябрь) величина этого пособия составит 903,10 рубля. В феврале 2026 года (28 дней) речь пойдет о 967,61 рубля. В январе, марте, мае, июле, августе, октябре, декабре — о 873,97 рубля.

Балынин напомнил, что минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем отношения МРОТ к числу календарных дней в месяце.

Ранее сообщалось, что у работодателя есть право отказаться от оплаты открытого по основному месту работы больничного листа в том случае, если ему станет известно о продолжении работы сотрудника в другом месте по совместительству, даже удаленно, и получении дохода. Соблюдение режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы, в противном случае подработка становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых.