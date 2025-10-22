Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в 2026 году

В проекте федерального бюджета на 2026 год предусмотрели индексацию социальных выплат, а так называемым указным категориям бюджетников зарплату повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной зарплаты.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы 22 октября.

«Социальная политика — главный приоритет. В проекте бюджета полностью заложили ассигнование на индексацию социальных обязательств. Указным категориям бюджетников оплату труда повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. В 2026 году этот показатель составит 7,6 процента», — сообщил он.

Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал проиндексируют с учетом уровня инфляции за 2025 год - на 6,8 процента. Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам повысят с 1 января 2026 года на 7,6 процента. Повышение сделают по уровню инфляции, а также по прогнозируемому росту зарплат в 2026 году, отметил Силуанов.

«В следующие годы индексацию проведут в плановом порядке с 1 февраля и с 1 апреля. А средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 рублей. Прожиточный минимум в 2026 году вырастет на 1200 рублей и составит 18 939 рублей. Это позволит увеличить размер пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя», — подчеркнул министр.

Также в проект бюджета заложили ускоренное повышение минимального размера оплаты труда, размер которого в 2026 году составит 27 093 рубля.