Россиянам стоит избегать хранения крупных сумм на банковских картах.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили, сообщает ИА DEITA.RU.

По ее словам, основная причина, по которой этого не стоит делать — это угроза того, что большие суммы на дебетовых картах станут мишенью мошенников. При этом, такие средства не приносят дохода, который дают другие финансовые инструменты, такие как вклады.

Валишвили подчеркнула, что главная опасность заключается в возможности получения доступа злоумышленников к банковской карте. Это особенно актуально для карт, используемых для оплаты покупок в различных интернет‑магазинах и других цифровых сервисах.

Такая ситуация повышает риск несанкционированных списаний средств, в том числе и в результате взлома аккаунта на маркетплейсе или платежной платформе. Эксперт отметила, что деньги, которые в данный момент не используются, должны работать на владельца — приносить ему доход. В качестве более безопасной и выгодной альтернативы она рекомендует размещать средства на депозитах или на накопительных счетах.