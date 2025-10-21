Экономист спрогнозировал значение курса доллара к Новому году

На фоне макроэкономических и геополитических вызовов с начала и до конца этого года коридор доллара сохраняется в очень широких значениях — 77—102 рубля, рассказал в беседе с RT экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

«Сильные позиции рубля на начало второй половины осени, в первую очередь, связаны с продолжающейся динамикой снижения импорта и сохранением относительно жёсткой и эффективной денежно-кредитной политики на фоне макроэкономической стабильности», — пояснил он.

При реализации нейтрального сценария, подразумевающего отсутствие негативных международных политических новостей, зима может начаться для доллара на отметках 85—86 рублей, считает эксперт.

«По моим оценкам, самый вероятный сценарий до конца текущего года — движение доллара к цели в 90 рублей», — спрогнозировал он.

По словам экономиста, рублёвые инструменты являются очень привлекательными и доходными для российских инвесторов.