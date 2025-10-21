Госдума отклонила проект о бесплатном обучении в вузах участников СВО и членов их семей

Госдума во время пленарного заседания отклонила законопроект о бесплатном обучении в вузах участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Комитет Государственной Думы по науке и высшему образованию, поддерживая инициативы, направленные на установление мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, тем не менее приходит к выводу о невозможности поддержать рассматриваемый законопроект ввиду урегулированности на сегодняшний день содержащихся в нем положений», — говорится в заключении ответственного комитета, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в 2024 году лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, главой комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и другими депутатами.

Проект предлагал предоставить вузам право не взимать оплату за обучение с участников спецоперации, их детей, а также супругов.

15 октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о льготах для совершеннолетних детей участников СВО. Речь идет о льготах и компенсациях, которые будут доступны достигшим 18-летия детям российских бойцов в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум или вуз.