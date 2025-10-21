Россиян предупредили о взлете цен на некоторые продукты

Экономисты прогнозируют, что в скором времени стоимость овощей и фруктов может подняться на 10–15%. Леонид Холод, доктор экономических наук, в беседе с «Абзацем» отметил, что причиной этого станет переход на тепличные овощи, а также увеличение логистических затрат.

По словам собеседника Telegram-канала, «производители становятся дальше, а себестоимость выше». В преддверии новогодних праздников ожидается рост цен на праздничные деликатесы. Однако мясо, курица и хлеб не подорожают – спрос на них снижается, а производство удовлетворяет потребности рынка, полагает Холод.

Как уточнил специалист, «рыба и так уже слишком дорогая, дальше некуда». Это связано с тем, что рынок «не выдержит» такой динамики, добавил собеседник.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака отметил необходимость указания цен за килограмм или литр для того, чтобы потребители могли видеть реальную стоимость товаров, а производители не могли скрывать практику шринкфляции.

Ранее вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова поделилась прогнозом о стоимости шоколада в обозримом будущем. По ее словам, из-за скромных урожаев какао в Западной Африке цены на шоколад уже активно растут.