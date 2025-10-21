«Могут обесценить все вложения»: экономист сделал предупреждение для россиян

Россияне, которые хранят свои сбережения на банковских вкладах, соблазняясь на высокие ставки, рискуют потерять свои деньги «одним нажатием кнопки». Как сообщает «Царьград», об этом заявил Валентин Катасонов.

По словам эксперта, сейчас моделируются схожая с 1991 годом ситуация. Он призвал не обманываться временным затишьем и обратил внимание на данные Международного валютного фонда (МВФ), прогноз которого по России ухудшается с каждой корректировкой. Стагнация может легко перерасти в рецессию — полноценный спад.

«На сегодняшний день Минфин должен гражданам России суммы, которые составляют порядка двух или трех годовых бюджетов. Но об этом же никто не вспоминает. Непонятно, чем они будут покрывать свои обязательства перед держателями, перед клиентами, и физическими, и юридическими», — заявил Катасонов.

Он также обратил внимание на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая утверждает, что замораживать вклады не будут.

«Может, замораживать не будут, а просто одним нажатием кнопки они могут обесценить все вложения, просто обесценить рубль. Такое было, и не так давно — 35 лет тому назад. Люди уже почему-то не вспоминают», — сказал эксперт.

Учитывая исторические параллели и текущие макроэкономические риски, Катасонов дает однозначную рекомендацию — чересчур увлекаться банковскими депозитами не стоит.