Финансовые технологические компании стремятся использовать искусственный интеллект для того, чтобы стимулировать россиян к обналичиванию своих золотых резервов через банкоматы. Несмотря на то что цены на золото поднялись в этом году более чем на 60%, население остается скептически настроенным по отношению к этим инициативам, сообщает Thomson Reuters.

Согласно имеющимся данным, у россиян имеется 1000 тонн золота. Граждане негативно относятся к продаже золота через банкоматы, предпочитая хранить его как надежный актив, особенно в условиях санкций, пишут авторы. Многие ожидают дальнейшего роста цен и рассматривают золото как защиту от гиперинфляции.

Как отмечается, Центральный банк России разрешил использование ИИ в продаже золота, что привлекло 10% клиентов Goldexrobot. Однако большинство россиян не спешат продавать золото, ожидая повышения цен.

После отмены НДС на покупку золота в 2022 году, продажи выросли в пять раз. Министерство финансов рекомендует рассматривать золото как долгосрочный инструмент. Некоторые инвесторы предпочитают не продавать золото через банкоматы, ожидая роста цен.