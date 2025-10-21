В России нашли новый способ поддержать молодые семьи

Депутат из Брянска Михаил Иванов в интервью для «Абзаца» рассказал о новом методе поддержки семей — единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей для всех, кто планирует вступить в брак.

Он отметил, что финансовые проблемы часто становятся серьезным препятствием для вступления в брак для многих молодых пар. Небольшая сумма денег может символизировать важную поддержку и помочь преодолеть эти трудности. Поэтому эту меру необходимо принять в России, считает депутат.

По словам парламентария, «желание создать семью не должно упираться в деньги». Как уточнил он, «20 тысяч – это практическое проявление заботы государства о будущем».

По словам Иванова, выплату можно будет получить через «Госуслуги» или в МФЦ сразу после подачи заявления о регистрации брака.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что число получателей единого пособия на детей и беременных достигло почти 10 млн. При этом каждый год фиксируется около 15 млн обращений за такой выплатой.