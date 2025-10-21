В Госдуме предложили увеличить налоги для части россиян

Глава фракции Госдумы «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил повысить ставку налога на «сверхдоходы» до 35 процентов. Об этом депутат рассказал News.ru.

Миронов заявил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) необходимо повысить до 25 процентов в случае с доходами в 250-500 миллионов рублей в год, до 35 процентов - если годовые доходы больше 500 миллионов рублей.

Кроме того, по мнению Миронова, рост налогов должен касаться только дорогостоящего имущества. Он отметил, что имущественные налоги могут расти почти непрерывно из-за новых подходов к оценке кадастровой стоимости.

Ранее Минфин России представил проект бюджета на 2026-2028 годы и поправки к бюджету на 2025-й. В документе, среди прочего, предлагается повысить НДС на два процентных пункта - с 20 до 22 процентов. В министерстве подчеркнули, что льготная ставка в десять процентов сохраняется для всех социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, медицинская продукция, товары для детей).

Также в проект Минфина включен налог на игорный бизнес в размере пяти процентов от принятых ставок для букмекерских контор. Кроме того, предлагается ввести 25-процентный налог на прибыль организаций в отношении букмекерских контор.

Еще одна мера - порог уплаты НДС предлагается снизить с 60 миллионов до 10 миллионов рублей для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Этот шаг направлен на борьбу со схемами дробления бизнеса.