В Госдуме предложили новую методику расчета пенсий

Прожиточный минимум пенсионера должен быть равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Очевидно, что такое несоответствие (между МРОТ и прожиточном минимуме пенсионера — прим. URA.RU) создает необоснованный разрыв в уровне материального обеспечения между экономически активным населением и пенсионерами, чей трудовой вклад составил основу современной экономики нашей страны», — заявил Миронов.

Его слова приводит ТАСС.

По словам депутата, с 1 января МРОТ составляет 22 440 рублей. Тем временем прожиточный минимум пенсионера в Москве — 17 897 рублей, в Московской области — 16 600, Санкт-Петербурге — 16 623, в Кировской области — 13 573. Мирнов считает, что принятие законопроекта может повысить качество жизни пожилых граждан, а также установит более справедливый принцип определения минимального уровня пенсий.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Это решение затронет около 4,5 миллиона работников и направлено на повышение доходов населения. Одновременно правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на 2026 год, предусматривающим рост ВВП и дальнейшее повышение уровня жизни граждан.