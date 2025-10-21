Россиян предупредили об опасности оплаты товаров и услуг переводом на карту

Перевод денег на карту с помощью приложения часто используется мошенниками и может привести к многим негативным последствиям, предупредил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин. Оплачивая товар или услугу напрямую на карту физлица, человек фактически передает средства без всякой гарантии и не может быть уверен, что не становится частью теневой схемы, объяснил он в беседе с RT.

Отметим, что мошенники в последнее время начали использовать переводы денег на карты россиян для выстраивания цепи обналичивания средств. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на экспертов, такие переводы позволяют создать иллюзию доверительных финансовых отношений с жертвой, а в аферисты могут использовать это, чтобы не вызывать подозрений со стороны банков при новых трансакциях.

Переводя деньги на карту продавца, покупатель не получает чек, а значит не сможет доказать факт покупки и вернуть товар, либо предъявить претензию за некачественно оказанную услугу, предупредил сенатор.

«Кроме того, подобные операции нередко становятся частью теневых схем — от нелегального бизнеса до обналичивания средств, — добавил он. — Если карта, на которую вы перевели деньги, окажется связана с противоправными действиями, ваш перевод может подпасть под проверку, а сам плательщик — под подозрение».

Шейкин посоветовал россиянам пользоваться платежными системами, которые официально фиксируют факт оплаты и являются гарантией того, что средства должны вернуть, если в итоге услуга была некачественной. Особенно важно никогда не переводить деньги на карту незнакомым людям или по реквизитам, которые присылают в смс-сообщениях и мессенджерах. Осознанно подходя к этому вопросу можно снизить риски попасть на удочку мошенников и защитить свой капитал, заключил сенатор.