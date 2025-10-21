Россиян предостерегли от хранения больших сумм на карте

Хранить большие суммы денег на банковской карте небезопасно, поскольку мошенники могут получить к ней доступ. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний», — предостерегла она.

По ее словам, лишние деньги «должны работать», поэтому хранить их лучше на вкладе или накопительном счете. На карте следует оставлять сумму на самое необходимое в течение нескольких дней, заключила Валишвили.

Ранее российский тревел-блогер раскрыл необходимую для одобрения шенгенской визы сумму на карте. В банковской выписке остаток на счете должен составлять от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.