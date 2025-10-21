В России готовятся к массовому переходу на оплату ЖКУ в новом формате

В России разрабатывается законопроект, направленный на переход оплаты жилищно-коммунальных услуг в электронный формат через системы ГИС ЖКХ и "Госуслуги". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Автором инициативы выступил Минстрой по указанию Владимира Путина. В настоящее время идея проходит общественные обсуждения, а ее окончательная версия будет готова после завершения всех регламентных процедур.

Новые нормы должны повысить безопасность получения платежных документов гражданами. При этом вариативность способов оплаты коммунальных услуг, предусмотренная Жилищным кодексом, сохранится для удобства людей.

Предполагается, что размещение соответствующих квитанций на портале "Госуслуги" будет возможно только после того, как потребитель услуг ЖКХ зарегистрируется в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации" (ЕСИА) и даст согласие на получение указанной информации.

Сам переход, как уточняется в документе, будет поэтапным. Он будет осуществляться по инициативе организаций ЖКХ и при согласии потребителей. Предшествовать этому будет выполнение первыми всех необходимых подготовительных мероприятий, таких как оценка своей клиентской базы и экономических интересов.

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ рассматривают инициативу Минстроя как положительную. В частности, зампред комитета Светлана Разворотнева указала, что проект поможет снизить расходы на бумагу, ее печать и доставку. Вместе с тем это поспособствует улучшению безопасности граждан.

"Повышается безопасность населения, которое будет защищено от мошенников и от случаев краж в квартирах, когда человек там не проживает, но платежки копятся и по ним можно сделать вывод об отсутствии хозяина", – пояснила она.

Однако Разворотнева обратила внимание на сложность реализации идеи, поскольку некоторые граждане, особенно пожилые, не умеют пользоваться электронными устройствами и интернетом. В таком случае компаниям придется выделять ресурсы на разъяснительную работу.

В свою очередь, директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко считает, что решение о переходе на цифровую доставку квитанций должно приниматься на уровне каждого региона с учетом специфики.

Тем не менее она подчеркнула, что инициатива может решить сразу несколько проблем. Первая связана с появившимися мошенниками, приносящими фальшивые квитанции для оплаты с поддельными счетами. Вторая, по ее словам, касается граждан, имеющих несколько банковских карт, которым предлагают оплатить соответствующие платежи через личный кабинет.

"Однако и тут есть свои минусы: если у человека несколько банковских карт и отовсюду ему шлют эти уведомления, то можно запутаться и оплатить несколько раз", – добавила Гоцуленко.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты ЖКУ. Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение направлено на удобство оплаты для большинства граждан, получающих зарплату в этот период. В частности, перенос срока поможет избежать штрафов и пеней за просрочку.